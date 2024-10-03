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04:01, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Мужчина допустил оплошность на рабочей встрече и разрушил свою репутацию

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как из-за одной оплошности разрушил свою репутацию на работе. Его рассказ позабавил многих комментаторов.

По словам автора поста, инцидент произошел во время видеоконференции с несколькими менеджерами с его работы. В какой-то момент он решил поискать информацию в Google. Однако мужчина забыл, что не отключил опцию, позволяющую всем остальным участникам звонка видеть экран его компьютера.

«Я вбил в Google фразу "Как уволиться с достоинством". Практически тут же я заметил шок на лицах коллег и понял, что они видят, что я делал», — заявил рассказчик.

Начальник после этого в личном сообщении поинтересовался у автора поста, все ли у него в порядке. Мужчина попытался убедить его в том, что хотел разыграть коллег. «Никогда еще в жизни мне так не хотелось провалиться сквозь землю», — пожаловался он и отметил, что случившееся разрушило его профессиональную репутацию.

«Ты хотя бы попытался сделать это с достоинством», «Уезжай в горы и становись отшельником, это единственный выход», «Это хорошее начало для того, чтобы пересмотреть размер твоей зарплаты», — поиронизировали пользователи Reddit. Многие посоветовали автору впредь не пытаться искать личную информацию в интернете во время рабочих встреч.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что решил проверить сейф на работе и обнаружил в нем пугающую картину. Комментаторы посоветовали ему вернуть находку на место.

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      Олег Давыдов
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