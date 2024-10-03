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13:39, 3 октября 2024Бывший СССР

На Украине оправдали выход из Угледара

Прилипка: выход из Угледара позволил минимизировать потери

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара позволил минимизировать военные потери. Об этом рассказал пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Арсений Прилипка.

«Без потерь не может быть. Но за счет того, что [ВСУ] отошли на другой рубеж, заняли его, то мы их минимизировали, насколько это возможно», — рассказал представитель украинского военного соединения. Он добавил, что дальнейшее нахождение украинской армии в городе привело бы к еще большим потерям.

Прилипка также заявил, что командир 72-й ОМБр принял решение об отходе из Угледара после поступившего приказа сверху о выводе соединения из населенного пункта.

1 октября российский военный эксперт Борис Рожин сообщил о выводе 72-я ОМБр ВСУ из Угледара и о переходе города под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Позже в ВСУ официально признали выход из города.

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