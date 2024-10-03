На Украине заочно предъявили обвинения конструктору БПЛА «Ланцет»

СБУ заочно предъявила обвинения конструктору БПЛА «Ланцет» Захарову

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о заочных обвинениях главному конструктору российской компании Zala Aero Group Александру Захарову, занимающегося разработкой БПЛА «Ланцет». Об этом пресс-служба ведомства написала в Telegram.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на Александра Захарова — владельца и главного конструктора российской компании Zala Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы», — указано в сообщении.

Захарову вменяются обвинения в пособничестве «ведения агрессивной войны» по предварительному сговору.

Ранее СБУ заочно объявила о подозрении заместителю главы администрации президента России Сергею Кириенко. Сообщается, что замглавы российской администрации президента вменяют в вину то, что он занимается интеграцией Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в российское правовое поле.