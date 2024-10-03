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11:49, 3 октября 2024Бывший СССР

На ЗАЭС вернули в работу высоковольтную линию

На Запорожской АЭС вернули в работу высоковольтную линию «Ферросплавная-1»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) вернули в работу высоковольтную линию электроснабжения «Ферросплавная-1». Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 киловатт "Днепровская" и линии 330 киловатт "Ферросплавная-1"», — указано в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает естественных природных значений.

Об отключении «Ферросплавной-1» на ЗАЭС сообщалось 2 октября. Тогда отмечалось, что линия отключилась из-за автоматики. Радиационный фон после инцидента на объекте и прилегающей территории не изменился.

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      Валентин Карант
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