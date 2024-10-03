Назван неочевидный способ укрепить близость с партнером

Сомнолог Линдси Браунинг рассказала, что для некоторых пар раздельный сон может быть тревожным сигналом, но в то же время все больше партнеров выбирают ночной отдых в разных комнатах и называют его действенным способом укрепления отношений. Этот неочевидный способ сделать близость с партнером крепче эксперт назвала в комментарии для Mirror.

По мнению Браунинг, сон в разных кроватях позволят лучше высыпаться, особенно тем, чьи партнеры храпят или активно двигаются во сне. Это помогает чувствовать себя бодрыми и спокойными в течение всего дня. «К тому же, когда вы хорошо отдохнули, вы можете быть более энергичным, иметь отличное настроение и быть более восприимчивым к физической близости с партнером», — добавила врач.

Чтобы наладить удовлетворяющий обоих партнеров раздельный сон, важно обсудить все детали, продолжила Браунинг. По ее словам, необходимо объяснить, почему возникло желание спать отдельно, и дать знать партнеру, что его любят и ценят.

Эксперт добавила, что сон в разных кроватях не означает, что партнеры не могут проводить время друг с другом перед ночным отдыхом. «Во время сна в одной постели происходит выброс гормона счастья окситоцина. Именно поэтому важно все равно проводить время вместе перед сном. Посмотрите вместе фильм, прижавшись друг к другу, или запланируйте свидание, чтобы у вас оставалось время, которого вы с нетерпением ждете», — подытожила Браунинг.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна по вечерам стоит соблюдать несколько простых правил. Прежде всего за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.