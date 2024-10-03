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10:35, 3 октября 2024Экономика

Названо слабое место одного типа зданий

Самым слабым местом деревянных зданий при пожаре оказались окна

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Окна оказались самым слабым местом при пожаре в деревянных многоквартирных домах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление начальника отдела ФБГУ ВНИИПО МЧС России Андрея Пехотикова.

Испытания проходили на учебно-тренировочном полигоне филиала МЧС в Оренбурге. Были построены два фрагмента деревянного здания — один без огнезащиты, другой со всеми элементами противопожарной защиты. При испытаниях фрагмента без защиты здание практически пришлось спасать от разрушения. Здание с огнезащитой и противопожарными системами обгорело значительно меньше.

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Слабым местом оказались окна. Спустя 20 минут после начала пожара лопнул стеклопакет, пламя из квартиры вырвалось наружу и начало попадать на фасад. Затем начали отваливаться облицовочные материалы, после чего загорелось само дерево наружной стены.

«Таким образом мы обнаружили, что основной путь распространения пожара — это не стены и не перегородки и даже не коммуникационные шахты, а световой проем», — сообщил технический директор «BN Group» Андрей Ветер. В настоящее время идет работа над устранением этих «слабых мест», добавил он.

Ранее в Озерске Челябинской области шквалистым ветром оторвало фасад жилого дома. Из-за непогоды было снесено сразу несколько панелей на разных этажах. По словам мэра города Сергея Гергенрейдера, фасадные панели в этом доме и так были не в лучшем состоянии, «а тут и вовсе не выдержали ветра и просто отвалились».

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      Мария Черкасова
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