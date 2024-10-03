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19:25, 3 октября 2024Забота о себе

Названы способы распознать рак крови на ранней стадии

Педиатр Екатерина Кайсина назвала частые кровотечения из носа признаком лейкоза

Фото: Shutterstock / Fotodom

Лейкоз развивается, когда костный мозг перестает производить здоровые клетки крови, рассказала педиатр, эксперт инфоцентра «Детский Лейкоз» Екатерина Кайсина. В комментарии «Известиям» доктор назвала способы распознать рак крови на ранней стадии.

По словам врача, зачастую лейкоз на ранней стадии путают с гриппом и ОРВИ, анемией, системной красной волчанкой, так как у них схожие симптомы: слабость, лихорадка, боль в мышцах и суставах.

Отличительными признаками лейкоза доктор назвала бледную кожу, частые кровотечения из носа или десен, необъяснимые синяки (они появляются из-за проблем со свертываемостью крови). Также из-за ослабления иммунитета люди с лейкозом часто подхватывают вирусы и потеют ночью.

Кроме того, из-за скопления аномальных клеток в костном мозге может появляться боль в суставах. Педиатр также рекомендовала обращаться к врачу при увеличении лимфатических узлов в паху, подмышками и на шее, так как они тоже могут быть симптомами рака.

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      Вера Владзиевская
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