Названы способы распознать рак крови на ранней стадии

Педиатр Екатерина Кайсина назвала частые кровотечения из носа признаком лейкоза

Лейкоз развивается, когда костный мозг перестает производить здоровые клетки крови, рассказала педиатр, эксперт инфоцентра «Детский Лейкоз» Екатерина Кайсина. В комментарии «Известиям» доктор назвала способы распознать рак крови на ранней стадии.

По словам врача, зачастую лейкоз на ранней стадии путают с гриппом и ОРВИ, анемией, системной красной волчанкой, так как у них схожие симптомы: слабость, лихорадка, боль в мышцах и суставах.

Отличительными признаками лейкоза доктор назвала бледную кожу, частые кровотечения из носа или десен, необъяснимые синяки (они появляются из-за проблем со свертываемостью крови). Также из-за ослабления иммунитета люди с лейкозом часто подхватывают вирусы и потеют ночью.

Кроме того, из-за скопления аномальных клеток в костном мозге может появляться боль в суставах. Педиатр также рекомендовала обращаться к врачу при увеличении лимфатических узлов в паху, подмышками и на шее, так как они тоже могут быть симптомами рака.

Ранее онколог Сергей Родимов назвал способы отличить рак кишечника от геморроя. По его словам, и геморрой, и рак кишечника могут сопровождаться кровотечением, но цвет крови при этом будет разным.