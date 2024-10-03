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10:39, 3 октября 2024Мир

Китайская оборонная промышленность перегнала американскую во многих областях

FA: американская оборонная промышленность не успевает за китайской

Фото: Heng Sinith / AP

Оборонная промышленность США не успевает за китайской, несмотря на то, что Китай сталкивается с экономическими проблемами. Об этом сообщает Foreign Affairs (FA).

«Расходы [КНР] на оборону стремительно растут, а оборонная промышленность функционирует как в военных условиях. Действительно, Китай быстро разрабатывает и производит системы вооружений, предназначенные для сдерживания Соединенных Штатов и, если сдерживание не сработает, для выхода победителем в войне великих держав», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Китай уже догнан США по своей способности производить оружие в больших масштабах и стал крупнейшим в мире судостроителем, с большим отрывом превзойдя в этом отношении США. По данным Foreign Affairs, китайские производственные мощности в этом направлении примерно в 230 раз превышают американские.

В период с 2021 по начало 2024 года оборонно-промышленная база Китая произвела более 400 современных истребителей и 20 крупных военных кораблей, удвоила запас ядерных боеголовок страны, более чем в два раза увеличила запас баллистических и крылатых ракет, а также разработала новый бомбардировщик-невидимку.

Кроме того, за тот же период Китай увеличил количество запусков спутников на 50 процентов. Также Пекин теперь приобретает системы вооружений в пять-шесть раз быстрее, чем Вашингтон. По словам бывшего командующего Индо-Тихоокеанским командованием США адмирала Джона Аквилино, это военное расширение является «самым обширным и быстрым наращиванием со времен Второй мировой войны».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военное сотрудничество России и Китая активно развивается. Однако глава российского МИД уточнил, что оно не направлено против третьих стран.

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      Дарья Балацкая
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