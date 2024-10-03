Ожидания Байдена от ответа Израиля Ирану раскрыли

CNN: Байден ожидает взвешенный ответа Израиля на обстрел со стороны Ирана

Президент США Джо Байден ожидает, что ответ Израиля на обстрел со стороны Ирана будет взвешенным. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что Байден выступает против удара по ядерным объектам Ирана из-за риска «дальнейшего расширения конфликта, вспыхнувшего в регионе». Американские чиновники в частном порядке не убеждают Тель-Авив отказаться от ответа, однако не требуют «одержать победу».

«Никто не говорит: не отвечайте. Никто не говорит: “Примите победу”», — раскрыл детали один из чиновников на условиях анонимности.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.