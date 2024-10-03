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19:41, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Россиян призвали отказаться от одной группы препаратов

Врач Агапкин призвал россиян отказаться от приема поливитаминных препаратов

Фото: Alexander Grey / Reuters

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин призвал россиян отказаться от приема одной группы препаратов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он раскрыл вред поливитаминов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Универсальные поливитаминные комплексы появились как ответ на дефицит витаминов и микроэлементов, то есть, иначе говоря, на некачественное питание в экстремальных условиях. Для кого их разрабатывали? Для полярников, которые вынуждены жить где-то в северных льдах без овощей и фруктов», — рассказал Агапкин.

Специалист объяснил, что витамины, которые содержатся в этой группе препаратов, могут мешать друг другу усваиваться. Агапкин посоветовал тем, кто хочет узнать, каких веществ им не хватает, сдать анализы на содержание витаминов и микроэлементов в организме. После этого врач назначит препараты, которые помогут получить недостающие вещества, добавил он.

Ранее Агапкин раскрыл неочевидный способ улучшить сон. Врач назвал продукт, который содержит мелатонин — гормон, управляющий сном.

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      Олег Давыдов
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