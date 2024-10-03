Польше пришлось закупать российские удобрения из-за цен на газ

Польше пришлось реэкспортировать азотные удобрения из России из-за дорогого газа

Из-за неконкурентоспособности отечественного производителя Azoty Польше пришлось закупать российские азотные удобрения. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РИА Новости.

Европейская страна сама закупает удобрения из России и реэкспортирует их на Украину по причине высокой себестоимости своих товаров на фоне дорогого газа. По данным Статистического бюро ЕС, в июле 2024 года Польша приобрела 158 тысяч тонн российских удобрений на 55,7 миллиона евро. За месяц показатели выросли вдвое, а за год — втрое. Ближайшие к текущему объему показатели последний раз фиксировались в декабре 2021 года (137 тысяч тонн и 66,2 миллиона долларов).

Также Варшава стала активнее поставлять удобрения на Украину — за месяц отгрузки выросли на 28 процентов, до 74,3 тысячи тонн. В денежном выражении экспорт вырос до 33 миллионов евро (плюс 35 процентов), это рекордные цифры с марта 2024-го. При этом местный производитель Grupa Azoty в начале августа объявил о вынужденной продаже часть активов из-за убытков и нехватки ликвидности.

Азотные удобрения, в частности, карбамид, используются в качестве основного удобрения для взращивания основных агрокультур. Его используют для подкормки озимых, овощных и пропашных культур, для некорневых подкормок растений и внесения в почву вместе с поливом.

Ранее нарастили закупки российских удобрений США: в июле отгрузки продукции поднялись на 16 процентов — до 62,4 миллиона долларов против 53,8 миллиона месяцем ранее. Преимущественно рост показателя обеспечили продажи азотных удобрений — они выросли в 1,7 раза, до 44,4 миллиона долларов. Россия стала вторым основным поставщиком удобрений с долей в 12 процентов.