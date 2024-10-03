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20:09, 3 октября 2024Ценности

Популярного актера сняли топлес с заколкой возлюбленной на волосах

Фото: Sabrina Lantos / East News

Популярного австралийского актера Джейкоба Элорди сняли топлес в Италии. Кадры публикует Daily Mail.

Звезду сериала «Эйфория» запечатлели во время отдыха на Сардинии вместе с возлюбленной — блогершей и моделью Оливией Джейд. 27-летний артист предстал на кадрах папарацци в коротких синих шортах и с обнаженным торсом. При этом он не стал сбривать усы, а спадавшие на лоб волосы собрал с помощью розовой заколки-краба своей избранницы.

В свою очередь, инфлюэнсерша надела белое бикини с цветными принтом и широкополую соломенную шляпу.

В сентябре британский актер Аарон Тейлор-Джонсон снялся топлес с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше.

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      Карина Черных
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