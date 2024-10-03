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20:21, 3 октября 2024Мир

Посольство России в Финляндии объяснило проведенную полицией проверку безопаности

Посольство РФ в Финляндии: проверка связана с ложным звонком о минировании

Фото: Стрингер / ТАСС

Проведенная полицией проверка безопасности в посольстве России в Финляндии связана со звонком о минировании, который оказался ложным. Об этом заявили в российской дипмиссии, сообщает ТАСС.

«3 октября в посольство поступил телефонный звонок с сообщением о минировании. Финская полиция оперативно отреагировала на нашу просьбу о проведении соответствующей проверки. По итогам осмотра прилегающей территории диппредставительства выяснилось, что угроза была ложной», — объяснили в посольстве.

Ранее полиция Хельсинки начала проверку в посольстве России по просьбе дипломатической миссии. Отмечается, что проверка началась около 17:30 (время совпадает с московским), угрозы населению нет.

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      Семен Александров
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