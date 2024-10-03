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14:32, 3 октября 2024Россия

Появились подробности смерти ветерана СВО в квартире с крупной суммой денег

В смерти ветерана СВО во Владивостоке не нашли криминального следа

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Смерть бойца специальной военной операции (СВО) во Владивостоке не носила криминального характера. Об этом сообщает сетевое издание «Владивосток Онлайн» со ссылкой на источник.

Бойца нашли без признаков жизни в арендованной квартире в начале октября. При нем также обнаружили крупную сумму денег.

По словам собеседника издания, причиной смерти мужчины стала острая коронарная недостаточность — нарушение кровотока. Синяки на теле бойца, которые первоначально сочли следами побоев, могли появиться вследствие падений, уточнил источник.

Ранее в Дагестане был избит другой участник СВО, мужчину не спасли. Военного доставили в отделение полиции после того, как он бегал по улице с ножом. В ходе расследования были задержаны сотрудники силовых ведомств.

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      Алан Босиков
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