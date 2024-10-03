Появились подробности смерти ветерана СВО в квартире с крупной суммой денег

В смерти ветерана СВО во Владивостоке не нашли криминального следа

Смерть бойца специальной военной операции (СВО) во Владивостоке не носила криминального характера. Об этом сообщает сетевое издание «Владивосток Онлайн» со ссылкой на источник.

Бойца нашли без признаков жизни в арендованной квартире в начале октября. При нем также обнаружили крупную сумму денег.

По словам собеседника издания, причиной смерти мужчины стала острая коронарная недостаточность — нарушение кровотока. Синяки на теле бойца, которые первоначально сочли следами побоев, могли появиться вследствие падений, уточнил источник.

Ранее в Дагестане был избит другой участник СВО, мужчину не спасли. Военного доставили в отделение полиции после того, как он бегал по улице с ножом. В ходе расследования были задержаны сотрудники силовых ведомств.