Пожилая женщина расправилась с терроризировавшим деревню кабаном

В Китае пожилая женщина убила напавшего на нее кабана серпом

В Южном Китае 77-летняя женщина расправилась с напавшим на нее кабаном с помощью серпа. Об этом сообщает Jam Press.

Агрессивное животное набросилось на женщину, когда она одна занималась фермерской работой на горе. Кабан укусил ее несколько раз, после чего та стала защищаться орудием труда. Из схватки с диким животным пожилая женщина вышла победительницей.

Женщину доставили в больницу для осмотра. Отмечается, что кабан терроризировал жителей ее деревни на протяжении четырех дней. За это время он успел напасть на двух человек.

Кадры с женщиной в окровавленной одежде, стоящей у бездыханной туши, быстро распространились по китайской социальной сети BiliBili. Среди ее пользователей фермерша прославилась как настоящий боец.

Ранее сообщалось, что в США мальчик сумел защитить отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. Взрослый мужчина рассказал, что не мог отбиться от хищника, чувствуя, «как будто бьет в бетонную стену», пока сын не спас его.