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19:03, 3 октября 2024Россия

Пожилого мирного жителя эвакуировали из освобожденного села в Курской области

Из села в Кореневском районе Курской области эвакуировали пожилого россиянина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Из села в Кореневском районе Курской области, которое освободили российские войска, эвакуировали пожилого мирного жителя. Об этом сообщил Telegram-канал правительства российского региона.

«В настоящее время пожилой мужчина находится в безопасности, ему оказывается всесторонняя помощь», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Накануне стало известно, что российские военнослужащие за сутки спасли 16 жителей Курской области из села в Кореневском районе, находящемся в зоне боевых действий. Спасенные находятся в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнули власти.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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