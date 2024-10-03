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11:32, 3 октября 2024Мир

Президент Польши проигнорировал совет МИД и посетил праздник с пророссийским политиком

МИД Польши советовал президенту не видеться со Шредером, но тот проигнорировал
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

МИД Польши посоветовал президенту страны Анджею Дуде не ходить на юбилей бывшего чешского лидера Милоша Земана, на котором присутствовал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, обвиняемый Варшавой в пророссийской позиции. Об этом в эфире «Польского радио» рассказал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Там была опасность, у нас была информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шредер — известный лоббист "Газпрома". Поэтому мы предостерегали президента», — сказал глава МИД.

Сикорский не уточнил, увиделся ли Дуда со Шредером лично, однако отметил, что президент все же поехал на праздник.

Ранее стало известно, что Дуда предстанет перед судом после окончания своих президентских полномочий. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения Польши обвинил его в «оскорблении граждан своего государства».

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      Глеб Бажуткин
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