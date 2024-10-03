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17:46, 3 октября 2024Силовые структуры

Приговор россиянам-супругам за госизмену в пользу Украины признан законным

Верховный суд РФ признал законным приговор супругам Сидоркиным за госизмену

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд России признал законным приговор, вынесенный супругам Роману и Татьяне Сидоркиным за госизмену в пользу Украины и подготовку к диверсии на объекте инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрев жалобу осужденных, высшая судебная инстанция подтвердила назначенное им наказание. Татьяна Сидоркина была осуждена на 13 лет в колонии общего режима, Роман Сидоркин получил 17 лет заключения в колонии строгого режима, причем первые три года он проведет в тюрьме.

Также осужденные должны выплатить государству штраф в 800 тысяч рублей.

Суд признал супругов виновными по статьям 275 УК РФ («Госизмена») и 281 УК РФ («Приготовление к совершению диверсии»). Сидоркин также причастен к незаконному хранению огнестрельного оружия. Они готовились взорвать объект инфраструктуры с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. Фабула уголовного дела не разглашается.

Процесс над Сидоркиными прошел в закрытом режиме. Они проживали в Курской области. В настоящее время супруги находятся в разводе.

Ранее 3 октября сообщалось, что в Свердловском облсуде начался процесс над бывшим инженером «Уралвагонзавода» (УВЗ) Данилой Мухаметовым, которого обвинили в госизмене после передачи им украинской разведке чертежей предприятия. Также там судят его супругу Викторию, которая тоже трудилась на заводе оператором и участвовала в передаче сведений военно-технического характера.

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      Любовь Ширижик
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