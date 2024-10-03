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10:53, 3 октября 2024Россия

В Госдуме оценили идею обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до работы

Бессараб назвала утопической идею оплаты работодателем проезда для сотрудников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею обязать работодателей оплачивать своим сотрудникам проезд до работы. В разговоре с «Лентой.ру» депутат не поддержала подобную инициативу, назвав ее утопической.

Ранее группа депутатов от ЛДПР сообщила о планах внести законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны оплачивать сотрудникам проезд к месту работы.

Парламентарий напомнила, что законодательством предусмотрен ряд норм, которые в определенных случаях предусматривают обязательство оплачивать работнику транспорт: например, оплата доставки до места работы тех, кто работает вахтовым методом.

«В остальном это достаточно утопическая норма. Представьте себе ситуацию: я живу на даче, а вы — в 15 минутах ходьбы от работы. Работодатель будет тратить на меня средства, чтобы доставить меня на работу, вместо того, чтобы эти же средства потратить на коллектив и оплату премий. Безусловно, есть работники, которые для работодателя являются ключевыми, и в этих случаях объективно работодатель может предусмотреть личные условия трудового договора, подразумевающие доставку до места работы», — отметила Бессараб.

Я считаю, что эта инициатива недостаточно проработана

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В свою очередь, член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова порекомендовала российским работодателям не отпускать сотрудников без больничного. Она сочла неоднозначным ранее высказанное предложение о том, что следует освобождать простуженных граждан РФ на два-три дня от работы без больничного. По ее мнению, данная инициатива может повлиять не только на организацию рабочего процесса, но и отразиться на здоровье людей.

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