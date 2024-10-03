Российский сенатор обжаловал продление ареста по обвинению в организации расправы

Сенатор Савельев, обвиняемый в организации убийства, обжаловал продление ареста

Защитой сенатора Дмитрия Савельева, обвиненного в организации расправы, подана жалоба на продление ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Басманный суд Москвы 12 сентября продлил срок ареста Савельеву до 2 января 2025 года.

Он был арестован 2 августа. По версии следствия, летом 2023 года сенатор поручил знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали о планах Савельева и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. В качестве гонорара обвиняемый выплатил киллеру 100 тысяч долларов.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Умышленное причинение смерти, при котором обвиняемый при совершении убийства осознает тот факт, что потерпевший не способен оказать активное сопротивление и защитить себя») УК РФ.