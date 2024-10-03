Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:11, 3 октября 2024Силовые структуры

Российский сенатор обжаловал продление ареста по обвинению в организации расправы

Сенатор Савельев, обвиняемый в организации убийства, обжаловал продление ареста
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Защитой сенатора Дмитрия Савельева, обвиненного в организации расправы, подана жалоба на продление ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Басманный суд Москвы 12 сентября продлил срок ареста Савельеву до 2 января 2025 года.

Он был арестован 2 августа. По версии следствия, летом 2023 года сенатор поручил знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы узнали о планах Савельева и инсценировали преступление, чтобы разоблачить заказчика. В качестве гонорара обвиняемый выплатил киллеру 100 тысяч долларов.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Умышленное причинение смерти, при котором обвиняемый при совершении убийства осознает тот факт, что потерпевший не способен оказать активное сопротивление и защитить себя») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      В России начали продавать корм для квадроберов

      Бывший заключенный россиянин из ревности забил жену обухом топора

      Образ Ольги Серябкиной высмеяли в сети со словами «проблемы со вкусом»

      Новый генсек НАТО прибыл в Киев

      Трамп поблагодарил украинского пользователя zalupa_

      В аэропорту европейского города произошел взрыв

      Военный эксперт рассказал об особенностях российской трехтонной бомбы

      В российском регионе захотели сделать обязательной регистрацию домашних собак

      Звезде «Брата-2» заблокировали счета из-за долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше