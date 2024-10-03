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17:11, 3 октября 2024Мир

В России отреагировали на заявление Зеленского о приглашении Украины в НАТО

Депутат Госдумы Чепа исключил возможность приглашения Украины в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина сосредоточена на приглашении в НАТО. В разговоре с «Лентой.ру» депутат исключил возможность членства Киева в альянсе.

Ранее Зеленский в ходе встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил, что Украина сосредоточена на вопросе приглашения в альянс. По словам главы Украины, приглашение в НАТО является сложным шагом и руководство страны будет делать все необходимое для достижения результата в этом направлении.

«Отношения Украины с НАТО не изменятся с приходом Рютте. Украину в НАТО не примут, но действия определенные, чтобы дать какие-то обещания, надежды Украине, будут предприняты. Это один из пунктов "плана победы", где Украина просила себе дать гарантии безопасности. Украину будут продолжать кормить обещаниями до тех пор, пока она будет воевать», — заявил Чепа.

3 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции политики ответили на вопросы журналистов.

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