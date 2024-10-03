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09:29, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Комик Щербаков лишился миллионов рублей

Комик Щербаков лишился около 100 миллионов рублей из-за мошенничества

Кадр: Алексей Щербаков / Youtube

Известный российский комик, звезда интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Алексей Щербаков лишился миллионов рублей из-за мошенничества. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, в 2018 году Щербаков вложил деньги в финансовый проект своего знакомого Андрея Ненашева и его бизнес-партнера Евгения Селиванова. Однако в 2022 году стартап внезапно закрылся. Селиванова задержали и обвинили в хищении денег, Ненашев же проходит по делу в качестве свидетеля.

Утверждается, что ущерб Щербакова оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Жертвами обмана также могли стать несколько госслужащих и сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст» подали иск в суд с требованием оштрафовать Щербакова на пять миллионов рублей. Они заявили, что комик в своих выступлениях слишком часто использует мат и этим приучает детей к ненормативной лексике. Позднее стало известно, что суд отказался удовлетворить иск.

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      Олег Давыдов
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