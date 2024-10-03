Следователь отпустил арестованного участника перестрелки у офиса Wildberries в Москве

Следствие освободило участника перестрелки у офиса Wildberries Коноплева

Следователи на следующий день после ареста по делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве отпустили бизнесмена Игоря Коноплева, совладельца сети кофеен «Тревелерс кофе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Его освободили без предъявления обвинений. Коноплев заявлял о своей невиновности. После выхода из СИЗО он улетел в Монако.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, освобождены трое участников конфликта, не считая Владислава Бакальчука, мужа основательницы компании Татьяны Ким.

Об освобождении Коноплева сообщала Baza еще 24 сентября. Его настоящие имя и фамилия — Идрис Балатбаев.

Нападение на головной офис Wildberries в центре Москвы произошло утром 18 сентября. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Участников нападения задержали, среди них оказался и Владислав Бакальчук. Ему предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.