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19:53, 3 октября 2024Из жизни

Создатель затонувшего батискафа Titan хотел подкупить конгрессмена

Создатель батискафа Titan Стоктон Раш хотел подкупить члена Конгресса США

Фото: OceanGate Expeditions / Globallookpress.com

Бывший сотрудник американской компании OceanGate Мэтью Маккоя заявил, что ее основатель, создатель затонувшего батискафа Titan Стоктон Раш, хотел подкупить конгрессмена. Об этом сообщает CNN.

Во время слушаний по делу о крушении Titan Маккой рассказал, что Раш не желал отправлять батискаф на сертификацию в Береговую охрану США. Он считал это ненужными бюрократическими препонами и планировал избежать проверки, построив маршрут экспедиции через Канаду и Багамские острова.

По словам Маккоя, Раш был готов дать взятку члену Конгресса США, чтобы решить возможные проблемы с Береговой охраной.

В конце разговора он по сути объяснил, что в Калифорнии Береговая охрана пыталась его остановить, поэтому он больше не будет там работать, и если возникнут новые проблемы с Береговой охраной, он просто подкупит конгрессмена, и проблем не будет

Мэтью Маккойбывший сотрудник OceanGate
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Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» в 2023 году. На его борту находились глава OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.

В первый день слушаний был опрошен ведущий инженер разработки батискафа Titan Тони Ниссен. Он, в частности, заявил, что отказался лично управлять аппаратом и погружаться на нем, так как не доверял обслуживавшему его персоналу, нанятому OceanGate.

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      Олег Парамонов
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