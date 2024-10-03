Создатель затонувшего батискафа Titan хотел подкупить конгрессмена

Бывший сотрудник американской компании OceanGate Мэтью Маккоя заявил, что ее основатель, создатель затонувшего батискафа Titan Стоктон Раш, хотел подкупить конгрессмена. Об этом сообщает CNN.
Во время слушаний по делу о крушении Titan Маккой рассказал, что Раш не желал отправлять батискаф на сертификацию в Береговую охрану США. Он считал это ненужными бюрократическими препонами и планировал избежать проверки, построив маршрут экспедиции через Канаду и Багамские острова.
По словам Маккоя, Раш был готов дать взятку члену Конгресса США, чтобы решить возможные проблемы с Береговой охраной.
В конце разговора он по сути объяснил, что в Калифорнии Береговая охрана пыталась его остановить, поэтому он больше не будет там работать, и если возникнут новые проблемы с Береговой охраной, он просто подкупит конгрессмена, и проблем не будет
Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» в 2023 году. На его борту находились глава OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.
В первый день слушаний был опрошен ведущий инженер разработки батискафа Titan Тони Ниссен. Он, в частности, заявил, что отказался лично управлять аппаратом и погружаться на нем, так как не доверял обслуживавшему его персоналу, нанятому OceanGate.