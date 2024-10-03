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19:00, 3 октября 2024Бывший СССР

Стало известно число доставленных на Украину в рамках «чешской инициативы» снарядов

Irozhlas: на Украину доставлена треть обещанных «чешской инициативой» снарядов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Из обещанных в рамках «чешской инициативы» 500 тысяч снарядов на Украину было доставлено чуть более трети. Об этом сообщил чешский новостной портал Irozhlas.

Как отметил посол Украины в Чехии Василий Зварыч, слова которого передает портал, инициатива тем не менее не должна подвергаться критике. Он также выразил надежду на то, что поставки боеприпасов продолжатся в следующем году.

Помимо этого, дипломат отметил, что Киев ведет переговоры с Министерством обороны Чехии о расширении инициативы.

Ранее стало известно, что поставленные Украине западные боеприпасы с детонаторами, разработанными еще во Вторую мировую войну, навредили военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые из них преждевременно взрывались, что приводило к ранениям военнослужащих и повреждению артиллерийских систем.

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      Валентин Карант
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