Стало известно о международном характере теракта в «Крокусе»

ТАСС: организатор и соучастники теракта в «Крокусе» могут скрываться за рубежом

Теракт, организованный в «Крокус Сити Холле», имел международный характер. Организатор и соучастники преступления могут скрываться за рубежом, об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось ТАСС.

«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную в том числе международным характером совершенного преступления», — заявлено в документах.

Уточняется также, что следствие должно провести множество процессуальных действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося, а также всех причастных к террористическому акту.

Ранее сообщалось, что трое соучастников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» планировали еще один теракт. Против них также выдвинули обвинение в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.