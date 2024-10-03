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04:21, 3 октября 2024Силовые структуры

Стало известно о международном характере теракта в «Крокусе»

ТАСС: организатор и соучастники теракта в «Крокусе» могут скрываться за рубежом

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Теракт, организованный в «Крокус Сити Холле», имел международный характер. Организатор и соучастники преступления могут скрываться за рубежом, об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось ТАСС.

«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную в том числе международным характером совершенного преступления», — заявлено в документах.

Уточняется также, что следствие должно провести множество процессуальных действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося, а также всех причастных к террористическому акту.

Ранее сообщалось, что трое соучастников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» планировали еще один теракт. Против них также выдвинули обвинение в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.

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      Александра Синицына
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