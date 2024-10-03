Стало известно о жизни похитившего ради обезьяны кенгурят карлика-натуралиста

Shot: выкравший кенгуру карлик-натуралист ранее хотел уехать в Сочи с крокодилом

Похитивший трех кенгурят ради обезьяны 31-летний Иван Некрасов (известный как карлик-натуралист) ранее хотел уехать в Сочи с крокодилом. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, в 2020 году Некрасов неизвестно откуда достал крокодила и принес в полицию для того, чтобы получить разрешение на перевозку хищника. Правоохранителям он заявил о том, что хочет переехать жить в Сочи, потому что животное нужно жить в тепле. Тогда силовики изъяли крокодила и передали его ветеринарам.

По информации Shot, Некрасов проживал один в небольшом домике у церкви, расположенной в селе Тарногский Городок в Вологодской области. За еду он помогал в храме по хозяйству. Местные жители рассказали, что мужчина странно себя вел и всегда был одиночкой. По их словам, однажды, он сжег мотоцикл, принадлежащий односельчанину. Кроме того, они сказали, что он домогался к девушке.

Ранее сообщалось о том, что Некрасов начал заниматься воровством еще в подростковые годы. Тогда он проникал в квартиры и дома через щели в дверях и окна на чердаках. Силовики ловили его в 2017 году, однако в тот раз ему удалось сбежать. В 2019 году фигурант получил условный срок и был объявлен в федеральный розыск по статье о краже с проникновением в жилище.