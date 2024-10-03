Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 3 октября 2024Силовые структуры

Стало известно о жизни похитившего ради обезьяны кенгурят карлика-натуралиста

Shot: выкравший кенгуру карлик-натуралист ранее хотел уехать в Сочи с крокодилом
Начало событий в новости Раскрыты подробности о похитившем кенгурят карлике-натуралисте

Кадр: Telegram-канал SHOT

Похитивший трех кенгурят ради обезьяны 31-летний Иван Некрасов (известный как карлик-натуралист) ранее хотел уехать в Сочи с крокодилом. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, в 2020 году Некрасов неизвестно откуда достал крокодила и принес в полицию для того, чтобы получить разрешение на перевозку хищника. Правоохранителям он заявил о том, что хочет переехать жить в Сочи, потому что животное нужно жить в тепле. Тогда силовики изъяли крокодила и передали его ветеринарам.

По информации Shot, Некрасов проживал один в небольшом домике у церкви, расположенной в селе Тарногский Городок в Вологодской области. За еду он помогал в храме по хозяйству. Местные жители рассказали, что мужчина странно себя вел и всегда был одиночкой. По их словам, однажды, он сжег мотоцикл, принадлежащий односельчанину. Кроме того, они сказали, что он домогался к девушке.

Ранее сообщалось о том, что Некрасов начал заниматься воровством еще в подростковые годы. Тогда он проникал в квартиры и дома через щели в дверях и окна на чердаках. Силовики ловили его в 2017 году, однако в тот раз ему удалось сбежать. В 2019 году фигурант получил условный срок и был объявлен в федеральный розыск по статье о краже с проникновением в жилище.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Образ Ольги Серябкиной высмеяли в сети со словами «проблемы со вкусом»

      Новый генсек НАТО прибыл в Киев

      Трамп поблагодарил украинского пользователя zalupa_

      В аэропорту европейского города произошел взрыв

      Военный эксперт рассказал об особенностях российской трехтонной бомбы

      В российском регионе захотели сделать обязательной регистрацию домашних собак

      Звезде «Брата-2» заблокировали счета из-за долгов

      В Госдуме ответили выступившему против участия россиян в НХЛ Гашеку

      На Украине оправдали выход из Угледара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше