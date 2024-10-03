Стало известно об отходе ВСУ с позиций в поселке ДНР

ТАСС: ВСУ оставили позиции у железнодорожной станции в Цукурине ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили позиции у железнодорожной станции в поселке Цукурино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства добавил, что российские войска продолжают выдавливать ВСУ со стратегически важных направлений. Кроме того, как отмечается, военные России усиливают давление на украинскую группировку на селидовском направлении.

Ранее полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский рассказал, что российские силы приблизилась к выходу на границы ЛНР и ДНР. Как он утверждает, войска РФ получают возможность выполнить стратегическую задачу, которая им была поставлена. Грабский объяснил, что к этому приведет потеря Киевом Угледара.