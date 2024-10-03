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15:30, 3 октября 2024Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к двум годам за заражение девушки ВИЧ-инфекцией

В Омске суд приговорил к двум годам мужчину, заразившего девушку ВИЧ-инфекцией

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Советский районный суд города Омск приговорил 35-летнего местного жителя к двум годам колонии строгого режима за заражение девушки ВИЧ-инфекцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, в октябре 2023 года подсудимый не предупредил о своем заболевании девушку, с которой у него были отношения. При этом он знал об инфекции и стоял на учете в больнице. На слушании он полностью признал вину.

Суд приговорил его по статье 122 («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни») УК РФ. Так же он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 980 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин заразил возлюбленную ВИЧ-инфекцией и попал в колонию.

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      Артем Соколов
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