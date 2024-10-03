Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
3:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:2
3-й период
live
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:7
3-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Реал Сосьедад
1:2
Завершен
Андерлехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Хоффенхайм
2:0
Завершен
Динамо К
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Порту
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Гент
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
21:31, 3 октября 2024Спорт

Тренер рассказала о похудении Валиевой перед работой в шоу

Тренер Яшанькина: перед шоу Валиева сбросила четыре килограмма за месяц
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Тренер по физподготовке Оксана Яшанькина рассказала о работе с фигуристкой Камилой Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Яшанькина помогала спортсменке возобновить тренировочную деятельность для работы в шоу. «Вначале все было легко, а через месяц показатели силы, скорости, выносливости значительно увеличились. Но специальных измерений мы не делали, вот только, может, собственный вес спортсменки минус четыре килограмма за первый месяц», — поделилась специалист, отметив, что это снизило риск травм при выполнении прыжков.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

Фигуристка продолжает выступать в различных ледовых шоу. Также она начала обучение на тренера в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ).

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      Раскрыто стратегическое значение Угледара для Украины

      В ДНР четыре сотрудника МЧС получили контузию при атаке беспилотника

      На Украине захотели мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года

      Возлюбленная Криштиану Роналду снялась обнаженной для модного бренда

      Тренер рассказала о похудении Валиевой перед работой в шоу

      Украинскую компанию обвинили в срыве оборонных контрактов

      Швейцария пообещала выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление страны

      Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи

      Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше