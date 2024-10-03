Тренер рассказала о похудении Валиевой перед работой в шоу

Тренер Яшанькина: перед шоу Валиева сбросила четыре килограмма за месяц

Тренер по физподготовке Оксана Яшанькина рассказала о работе с фигуристкой Камилой Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Яшанькина помогала спортсменке возобновить тренировочную деятельность для работы в шоу. «Вначале все было легко, а через месяц показатели силы, скорости, выносливости значительно увеличились. Но специальных измерений мы не делали, вот только, может, собственный вес спортсменки минус четыре килограмма за первый месяц», — поделилась специалист, отметив, что это снизило риск травм при выполнении прыжков.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

Фигуристка продолжает выступать в различных ледовых шоу. Также она начала обучение на тренера в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ).