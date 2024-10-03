У российской школьницы случился надрыв селезенки после общения с одноклассником

В Петербурге у девочки случился надрыв селезенки после общения с одноклассником

В Санкт-Петербурге у девочки случился надрыв селезенки после общения с одноклассником в школе № 295. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, подросток ударил кулаком в живот ровесницу. Его поступок был внезапным — в прошлом школьники не конфликтовали между собой.

Девочка вернулась домой и сначала ничего не рассказала родителям. К медикам ее отвезли только ближе к полуночи.

Врачи заявили о тяжелом состоянии восьмиклассницы. Руководство школы пока ситуацию никак не комментировало.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подростки заставили 10-летнего ребенка встать на колени, облили водой и избили его, несколько раз ударив по голове.

В больнице у мальчика диагностировали ушиб мягких тканей головы, шеи и правой скуловой области.