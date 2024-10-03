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11:44, 3 октября 2024Бывший СССР

Украинская компания рассказала о похищении своего сотрудника военкоматом

Компания «Птичка дронс» рассказала о похищении своего инженера военкоматом

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Компания-разработчик беспилотников «Птичка дронс» с Украины утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Киеве. Об этом сообщает издание «Цензор».

Уточняется, что мужчину похитили прямо на улице по дороге на работу. Он был официально трудоустроен и занимался разработкой систем противодействия дронам. Также он имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями и незавершенные контракты на поставку ударных дронов. Все эти документы были представлены в ТЦК.

«Но Голосеевский ТЦК города Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее», — сообщил военкомат.

Ранее на Украине назвали силовую мобилизацию мифом. Также представитель Харьковского ТЦК заявил, что видео в интернете с задержаниями мобилизованных компрометируют военных.

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      Илья Таксюр
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