Украинская компания рассказала о похищении своего сотрудника военкоматом

Компания «Птичка дронс» рассказала о похищении своего инженера военкоматом

Компания-разработчик беспилотников «Птичка дронс» с Украины утверждает, что их главного инженера похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Киеве. Об этом сообщает издание «Цензор».

Уточняется, что мужчину похитили прямо на улице по дороге на работу. Он был официально трудоустроен и занимался разработкой систем противодействия дронам. Также он имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями и незавершенные контракты на поставку ударных дронов. Все эти документы были представлены в ТЦК.

«Но Голосеевский ТЦК города Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее», — сообщил военкомат.

Ранее на Украине назвали силовую мобилизацию мифом. Также представитель Харьковского ТЦК заявил, что видео в интернете с задержаниями мобилизованных компрометируют военных.