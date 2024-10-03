Укравший кенгурят из российских зоопарков попал на видео

МВД показало вора, укравшего кенгурят, животное возвращено в зоопарк

Подозреваемый в похищении кенгурят из российских зоопарков признался в преступлениях. Видео с задержанным опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах мужчину держат полицейские и ведут его к следователю. Видео также показывает кенгуренка в сумке, затем его осматривает ветеринар. Представитель зоопарка благодарит силовиков за оперативную работу и возвращение похищенного детеныша.

По предварительным данным МВД, задержанный причастен к двум кражам животных: в Заволжском районе Ярославля 27 сентября был похищен детеныш кенгуру по кличке Крош. Через три дня вор украл в Калужской области еще двух кенгурят.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Александрова Владимирской области с сумкой, в котором был один из похищенных в калужском зоопарке детенышей, второй погиб. В настоящее время силовики ищут третьего украденного кенгуренка.