Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:07, 3 октября 2024Силовые структуры

Укравший кенгурят из российских зоопарков попал на видео

МВД показало вора, укравшего кенгурят, животное возвращено в зоопарк
Начало событий в новости Раскрыты подробности о похитившем кенгурят карлике-натуралисте

Подозреваемый в похищении кенгурят из российских зоопарков признался в преступлениях. Видео с задержанным опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах мужчину держат полицейские и ведут его к следователю. Видео также показывает кенгуренка в сумке, затем его осматривает ветеринар. Представитель зоопарка благодарит силовиков за оперативную работу и возвращение похищенного детеныша.

По предварительным данным МВД, задержанный причастен к двум кражам животных: в Заволжском районе Ярославля 27 сентября был похищен детеныш кенгуру по кличке Крош. Через три дня вор украл в Калужской области еще двух кенгурят.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Александрова Владимирской области с сумкой, в котором был один из похищенных в калужском зоопарке детенышей, второй погиб. В настоящее время силовики ищут третьего украденного кенгуренка.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Подкаминская рассказала о мистическом чувстве во время родов

      Клуб РПЛ уволил испанского тренера

      Стало известно о признаках ограничения потенциала роста авторынка России

      Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана

      Депутат призвал дачников согреть деревья на зиму

      Американские дипломаты пришли на суд по воевавшему в ВСУ наемнику

      На СВО ушли 10 российских физиков-ядерщиков

      В Кремле высказались о перспективе участника СВО стать президентом России

      В Москве настал конец бабьего лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше