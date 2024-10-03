Упали цены на важнейший продукт питания

Bloomberg: зафиксировано самое сильное за 16 лет падение цен на рис

Азиатский рынок риса отреагировал на решение индийских властей смягчить экспортные ограничения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, цены на рис в этом регионе продемонстрировали самое сильное за последние 16 лет падение. Так, по информации Ассоциации экспортеров тайского риса, тайский белый рис пятипроцентной очистки в среду подешевел почти на 11 процентов — до 509 долларов за тонну. Это оказалось самым большим падением с мая 2008 года.

Отмечается, что рис — важнейший продукт питания для миллиардов людей. В некоторых частях Юго-Восточной Азии и Африки он является источником почти 60 процентов от общего количества потребляемых калорий.

Кроме того, несмотря на снижение цен на рис, ряд других основных продуктов питания продолжает дорожать из-за экстремальных погодных условий, угрожающих урожаям по всему миру.

В начале февраля появились прогнозы, что из-за решения властей Индии продлить действие экспортной пошлины на пропаренный рис мировые цен на этот продукт могут вырасти очень серьезно.

А в августе 2024 года самые высокие цены на рис запросили вьетнамские экспортеры. Тонна нешлифованного риса (с 5-процентным дроблением) на тот момент продавалась по 575 долларов. Таиландский аналог стоил на 14 долларов дешевле, а пакистанский — на 34 доллара.