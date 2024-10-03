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13:16, 3 октября 2024Экономика

Упали цены на важнейший продукт питания

Bloomberg: зафиксировано самое сильное за 16 лет падение цен на рис

Фото: Samrang Pring / Reuters

Азиатский рынок риса отреагировал на решение индийских властей смягчить экспортные ограничения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, цены на рис в этом регионе продемонстрировали самое сильное за последние 16 лет падение. Так, по информации Ассоциации экспортеров тайского риса, тайский белый рис пятипроцентной очистки в среду подешевел почти на 11 процентов — до 509 долларов за тонну. Это оказалось самым большим падением с мая 2008 года.

Отмечается, что рис — важнейший продукт питания для миллиардов людей. В некоторых частях Юго-Восточной Азии и Африки он является источником почти 60 процентов от общего количества потребляемых калорий.

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Кроме того, несмотря на снижение цен на рис, ряд других основных продуктов питания продолжает дорожать из-за экстремальных погодных условий, угрожающих урожаям по всему миру.

В начале февраля появились прогнозы, что из-за решения властей Индии продлить действие экспортной пошлины на пропаренный рис мировые цен на этот продукт могут вырасти очень серьезно.

А в августе 2024 года самые высокие цены на рис запросили вьетнамские экспортеры. Тонна нешлифованного риса (с 5-процентным дроблением) на тот момент продавалась по 575 долларов. Таиландский аналог стоил на 14 долларов дешевле, а пакистанский — на 34 доллара.

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      Кирилл Луцюк
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