Упали цены на важнейший продукт питания

Азиатский рынок риса отреагировал на решение индийских властей смягчить экспортные ограничения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, цены на рис в этом регионе продемонстрировали самое сильное за последние 16 лет падение. Так, по информации Ассоциации экспортеров тайского риса, тайский белый рис пятипроцентной очистки в среду подешевел почти на 11 процентов — до 509 долларов за тонну. Это оказалось самым большим падением с мая 2008 года.
Отмечается, что рис — важнейший продукт питания для миллиардов людей. В некоторых частях Юго-Восточной Азии и Африки он является источником почти 60 процентов от общего количества потребляемых калорий.
Кроме того, несмотря на снижение цен на рис, ряд других основных продуктов питания продолжает дорожать из-за экстремальных погодных условий, угрожающих урожаям по всему миру.
В начале февраля появились прогнозы, что из-за решения властей Индии продлить действие экспортной пошлины на пропаренный рис мировые цен на этот продукт могут вырасти очень серьезно.
А в августе 2024 года самые высокие цены на рис запросили вьетнамские экспортеры. Тонна нешлифованного риса (с 5-процентным дроблением) на тот момент продавалась по 575 долларов. Таиландский аналог стоил на 14 долларов дешевле, а пакистанский — на 34 доллара.