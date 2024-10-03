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07:15, 3 октября 2024Россия

В Чечне создали палестинскую национально-культурную автономию

В Наурском районе Чечни создали палестинскую национально-культурную автономию

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Чечне появилась палестнинская национально-культурная автономия. Об этом сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, пишет «Чечня Сегодня».

На заседании Консультационного совета при главе Чечни Дудаев передал старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу свидетельство о государственной регистрации организации. Заседание проходило в Наурском районе региона.

Как отмечал Дудаев, на протяжении многих лет в республике не возникало конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей. Министр назвал Чечню общим домом для религий и народов.

После начала конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман присоединиться к молитвам в защиту Палестины и просить Аллаха защитить народ от притеснений. Он также называл действия Израиля в Палестине несмываемым позором.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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