В Чечне создали палестинскую национально-культурную автономию

В Наурском районе Чечни создали палестинскую национально-культурную автономию

В Чечне появилась палестнинская национально-культурная автономия. Об этом сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, пишет «Чечня Сегодня».

На заседании Консультационного совета при главе Чечни Дудаев передал старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу свидетельство о государственной регистрации организации. Заседание проходило в Наурском районе региона.

Как отмечал Дудаев, на протяжении многих лет в республике не возникало конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей. Министр назвал Чечню общим домом для религий и народов.

После начала конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман присоединиться к молитвам в защиту Палестины и просить Аллаха защитить народ от притеснений. Он также называл действия Израиля в Палестине несмываемым позором.