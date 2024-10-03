«РБК-Украина»: в Харьковской и Сумской области ввели аварийные отключения света

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В Сумах и Сумском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сообщается, что энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации. В Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений. Причиной называют сложную ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Схожая ситуация в Полтавском и Миргородском районах Полтавской области, в которых применен график аварийных отключений в объеме 50 мегаватт.

Ранее Украине предрекли отсутствие света до 18 часов зимой.