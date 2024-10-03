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22:49, 3 октября 2024Россия

В Госдуме призвали Украину опасаться НАТО

Депутат Госдумы Белик призвал Украину опасаться дальнейшей интеграции с НАТО

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал народ Украины опасаться дальнейшей интеграции с НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«[Владимир] Зеленский уже не верит, но продолжает играть роль лидера нового члена альянса. Правы были античные авторы "Илиады", призывавшие не верить данайцам, дары приносящим», — сказал Белик, комментируя заявление нового генсека НАТО Марка Рютте о том, что Украина станет полноправным членом альянса.

Ранее Зеленский в ходе встречи с Рютте заявил, что Украина сосредоточена на вопросе приглашения в НАТО. По словам главы Украины, приглашение в НАТО является сложным шагом. Руководство страны будет делать все необходимое для достижения результата в этом направлении.

3 октября Рютте прибыл с визитом в Киев, где встретился с Зеленским. В ходе совместной пресс-конференции политики ответили на вопросы журналистов. Генсек также заверил, что продолжит убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.

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      Марина Совина
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