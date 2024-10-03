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10:30, 3 октября 2024Культура

В Кремле отреагировали на черный список артистов

Дмитрий Песков назвал подделкой черный список артистов, выступивших против СВО

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг подлинность опубликованного в интернете черного списка артистов, выражающих свое негативное отношение к специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Telegram-канал RTVI.

Песков заявил, что в Кремле не знают о появившемся перечне из 79 фамилий известных исполнителей и шоуменов.

«О списках ничего не знаем, их много поддельных ходит по сети. Позиция артистов по СВО может вызывать неприятие отдельных организаторов мероприятий», — сообщил он.

Ранее стало известно, что известный продюсер назвал крысами артистов, которые покинули Россию, а теперь уезжают из Израиля.

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      Андрей Шеньшаков
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