В Кремле отреагировали на черный список артистов

Дмитрий Песков назвал подделкой черный список артистов, выступивших против СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг подлинность опубликованного в интернете черного списка артистов, выражающих свое негативное отношение к специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Telegram-канал RTVI.

Песков заявил, что в Кремле не знают о появившемся перечне из 79 фамилий известных исполнителей и шоуменов.

«О списках ничего не знаем, их много поддельных ходит по сети. Позиция артистов по СВО может вызывать неприятие отдельных организаторов мероприятий», — сообщил он.

Ранее стало известно, что известный продюсер назвал крысами артистов, которые покинули Россию, а теперь уезжают из Израиля.