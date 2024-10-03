В России заявили об отсутствии возможности для прямых контактов с Киевом

МИД России: Россия не видит возможностей для прямых контактов с Украиной

Россия не видит возможностей для прямых контактов с Украиной, но остается открытой к конструктивным предложениям по урегулированию кризиса. Об этом заявил замглавы МИД России, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, Москва неоднократно подчеркивала, что остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта и приветствует содержательные предложения от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон.

Ранее первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Госдеп рассчитывает на скорое начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, американская администрация осознает, что «часть этого [конфликта] потребуется решать за столом переговоров».

