Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:45, 3 октября 2024Бывший СССР

В России заявили об отсутствии возможности для прямых контактов с Киевом

МИД России: Россия не видит возможностей для прямых контактов с Украиной

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия не видит возможностей для прямых контактов с Украиной, но остается открытой к конструктивным предложениям по урегулированию кризиса. Об этом заявил замглавы МИД России, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, Москва неоднократно подчеркивала, что остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта и приветствует содержательные предложения от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон.

Ранее первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Госдеп рассчитывает на скорое начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, американская администрация осознает, что «часть этого [конфликта] потребуется решать за столом переговоров».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Ливан попросил помощи России в урегулировании конфликта с Израилем. Путин может лично приехать на Ближний Восток

      В СВР сообщили о предотвращении провокации против российского дипломата

      Трижды награжденный боец СВО ушел в отпуск, сменил пол и не смог вернуться на фронт

      Олимпийский чемпион Нагорный рассказал об отношениях с украинскими спортсменами

      У российской границы заметили еще один иностранный самолет-разведчик

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одном вопросе

      Европе спрогнозировали резкое снижение цен на газ

      В США рассказали о «начале конца» истребителя F-16

      56-летняя певица Валерия раскрыла секреты молодости и стройности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше