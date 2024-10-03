В российском городе инкассатор-наркоман сломал ребра пенсионеру и будет осужден

В Петербурге инкассатор-наркоман сбил пожилого мужчину и сломал ему ребра

В Санкт-Петербурге 49-летний инкассатор-наркоман сбил 87-летнего пенсионера и сломал ему ребра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Все материалы переданы в Кировский районный суд. Кроме того, прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей в пользу пострадавшего.

По данным ведомства, ЧП произошло 27 октября 2023 года. Тогда водитель-инкассатор двигался задним ходом по тротуару на Дачном проспекте и наехал на пожилого мужчину. В результате у пострадавшего сломаны ребра и кости таза. Экспертиза установила, что в тот момент фигурант находился в состоянии наркотического опьянения под воздействием марихуаны.



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