Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 3 октября 2024Силовые структуры

В российском городе инкассатор-наркоман сломал ребра пенсионеру и будет осужден

В Петербурге инкассатор-наркоман сбил пожилого мужчину и сломал ему ребра

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 49-летний инкассатор-наркоман сбил 87-летнего пенсионера и сломал ему ребра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии  опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Все материалы переданы в Кировский районный суд. Кроме того, прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей в пользу пострадавшего.

По данным ведомства, ЧП произошло 27 октября 2023 года. Тогда водитель-инкассатор двигался задним ходом по тротуару на Дачном проспекте и наехал на пожилого мужчину. В результате у пострадавшего сломаны ребра и кости таза. Экспертиза установила, что в тот момент фигурант находился в состоянии наркотического опьянения под воздействием марихуаны.
 
Ранее сообщалось, что житель Шербакульского района Омской области избил 72-летнюю пенсионерку, связал ее и бросил на неделю в погреб.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Взятие Угледара под контроль России назвали переломным этапом СВО

      В России начали продавать корм для квадроберов

      Бывший заключенный россиянин из ревности забил жену обухом топора

      Образ Ольги Серябкиной высмеяли в сети со словами «проблемы со вкусом»

      Новый генсек НАТО прибыл в Киев

      Трамп поблагодарил украинского пользователя zalupa_

      В аэропорту европейского города произошел взрыв

      Военный эксперт рассказал об особенностях российской трехтонной бомбы

      В российском регионе захотели сделать обязательной регистрацию домашних собак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше