В российском городе толпа цыган застряла в лифте и попала на видео

В Новосибирске толпа цыган застряла в лифте многоэтажного дома

В Новосибирске толпа цыган застряла в лифте многоэтажного дома. Их вызволение попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном видеоролике видно, как мужчина пытается разжать двери лифтовой кабины. Когда горожанину удается это сделать, наружу выбираются десятки человек.

Российская управляющая компания впоследствии попросила жильцов не перегружать подъемник. Там напомнили, что в лифте могут находиться до восьми человек.

Граждан также попросили самостоятельно не вскрывать двери, поскольку решить проблему может диспетчер.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в многоквартирном доме упал лифт, внутри которого в тот момент находился ребенок. По факту случившегося городская прокуратура организовала проверку.