Возгорание в российской колонии произошло после учений пожарных ФСИН

Mash: в екатеринбургской ИК-10 произошло возгорание после учений пожарных ФСИН

Начало событий в новости В российской колонии начался пожар

Возгорание в екатеринбургской исправительной колонии №10 (ИК-10) произошло после учений пожарных ФСИН. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас горит территория промзоны колонии. Пострадавших нет.

По информации Telegram-канала Shot, ситуация вышла из-под контроля во время совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС, проводимых на территории колонии. Для борьбы с огнем потребовалась дополнительная помощь. Отмечается, что на место прибыли еще четыре городских подразделения.

О пожаре на территории исправительной колонии №10 в Екатеринбурге сообщалось ранее 3 октября. Отмечалось, что в ней находятся 1,5 тысячи заключенных.