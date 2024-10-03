Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:12, 3 октября 2024Силовые структуры

Возгорание в российской колонии произошло после учений пожарных ФСИН

Mash: в екатеринбургской ИК-10 произошло возгорание после учений пожарных ФСИН
Начало событий в новости В российской колонии начался пожар

Кадр: Telegram-канал MASH

Возгорание в екатеринбургской исправительной колонии №10 (ИК-10) произошло после учений пожарных ФСИН. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас горит территория промзоны колонии. Пострадавших нет.

По информации Telegram-канала Shot, ситуация вышла из-под контроля во время совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС, проводимых на территории колонии. Для борьбы с огнем потребовалась дополнительная помощь. Отмечается, что на место прибыли еще четыре городских подразделения.

О пожаре на территории исправительной колонии №10 в Екатеринбурге сообщалось ранее 3 октября. Отмечалось, что в ней находятся 1,5 тысячи заключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России заняла Угледар

      Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине

      Путин высказался о современном образовании

      Учивший других бороться с тревожностью гуру оказался агрессивным алкоголиком

      Путин высказался об идее распространить «Разговоры о важном» на детские сады

      Россияне охладели к комнатным обогревателям

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Названы причины падения курса рубля

      Возгорание в российской колонии произошло после учений пожарных ФСИН

      В России отреагировали на заявление Зеленского о приглашении Украины в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше