ФСИН сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга

ФСИН: при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга никто не пострадал

Начало событий в новости Возгорание в российской колонии произошло после учений пожарных ФСИН

В исправительной колонии строгого режима №10 (ИК-10) в Екатеринбурге во время пожара никто среди заключенных и персонала не пострадал. Об этом изданию Е1.RU сообщили в региональном управлении ФСИН.

По данным ведомства, на территории спецучреждения произошло возгорание в бытовом здании. Огонь не затронул производственные цеха ИК-10.

Заключенные колонии трудятся на мебельном и швейном производстве. В частности, они поставляют мебель в школы восьми регионов страны. Кроме этого, осужденные производят корпусную и мягкую мебель, швейные изделия в рамках 27 госконтрактов на общую сумму 45 миллионов рублей.

Ранее 3 октября сообщалось о начавшемся на территории ИК пожаре. ЧП попало на видео.