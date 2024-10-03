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18:16, 3 октября 2024Силовые структуры

ФСИН сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга

ФСИН: при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга никто не пострадал
Начало событий в новости Возгорание в российской колонии произошло после учений пожарных ФСИН

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В исправительной колонии строгого режима №10 (ИК-10) в Екатеринбурге во время пожара никто среди заключенных и персонала не пострадал. Об этом изданию Е1.RU сообщили в региональном управлении ФСИН.

По данным ведомства, на территории спецучреждения произошло возгорание в бытовом здании. Огонь не затронул производственные цеха ИК-10.

Заключенные колонии трудятся на мебельном и швейном производстве. В частности, они поставляют мебель в школы восьми регионов страны. Кроме этого, осужденные производят корпусную и мягкую мебель, швейные изделия в рамках 27 госконтрактов на общую сумму 45 миллионов рублей.

Ранее 3 октября сообщалось о начавшемся на территории ИК пожаре. ЧП попало на видео.

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      Артем Соколов
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