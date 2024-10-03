В США отказались назвать сроки начала обучения летчиков ВСУ применению F-16

В Пентагоне не назвали сроки начала обучения 18 летчиков ВСУ применению F-16

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пока не готовы назвать дату начала обучения пилотированию истребителей F-16 18 украинских летчиков. Ее слова приводит ТАСС.

Сингх ответила на вопрос журналистов о сроках начала обучения 18 летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению F-16 и отказалась назвать подробности.

«Как вы знаете, одним из требований для подготовки летчиков является владение английским языком. Мы начнем работу с этими летчиками, когда они будут готовы», — ответила она.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что подготовка пилотов истребителей F-16 недостаточна для получения даже временного преимущества в воздухе. С таким заявлением выступил первый заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк.