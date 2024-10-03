Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:38, 3 октября 2024Мир

В США отказались назвать сроки начала обучения летчиков ВСУ применению F-16

В Пентагоне не назвали сроки начала обучения 18 летчиков ВСУ применению F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пока не готовы назвать дату начала обучения пилотированию истребителей F-16 18 украинских летчиков. Ее слова приводит ТАСС.

Сингх ответила на вопрос журналистов о сроках начала обучения 18 летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению F-16 и отказалась назвать подробности.

«Как вы знаете, одним из требований для подготовки летчиков является владение английским языком. Мы начнем работу с этими летчиками, когда они будут готовы», — ответила она.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что подготовка пилотов истребителей F-16 недостаточна для получения даже временного преимущества в воздухе. С таким заявлением выступил первый заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Два российских БТР разгромили колонну ВСУ из 19 единиц техники в Курской области

      Илон Маск тайно пожертвовал республиканцам десятки миллионов долларов

      Отношения России и США оценили фразой «ржавеют и распадаются»

      Мужчина потерял выигрышный лотерейный билет на 47 миллионов рублей

      Пушков ответил премьеру Дании на слова о «красных линиях» Путина

      Синоптики предсказали похолодание до минус 18 и снег жителям региона России

      Греческий клуб с двумя россиянами в составе проиграл в Лиге Европы

      Израильские самолеты возобновили бомбардировки южного пригорода Бейрута

      В России начала работать комиссия по комплектованию армии контрактниками

      Обнаружена уникальная система из трех тел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше