Власти США конфисковали десятки якобы используемых российской разведкой доменов

Минюст: власти США конфисковали 41 домен, якобы используемый разведкой России

Власти США конфисковали десятки интернет-доменов, которые якобы использовались российской разведкой. Соответствующее заявление опубликовал американский Минюст.

Отмечается, что ведомство конфисковало 41 домен, связанный с хакерской группировкой Callisto, якобы работающей на ФСБ. Также было оказано содействие корпорации Microsoft в конфискации еще 66 доменов, используемых этими же лицами.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что эти домены использовались для кражи конфиденциальных данных американцев. В министерстве пояснили, что хакеры использовали фишинг, чтобы получить несанкционированный доступ к компьютерам пользователей, в том числе связанных с правительством США.

Ранее Минюст США признал виновными четырех американских граждан, в том числе двух пенсионеров, в якобы шпионаже в пользу России.