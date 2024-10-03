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09:34, 3 октября 2024Забота о себе

Врачи перечислили неожиданные признаки рака груди

Фото: beauty-box / Shutterstock / Fotodom

То, что при раке в груди появляются уплотнения и опухоли, знают все, однако существуют неочевидные признаки заболевания, по которым трудно заподозрить проблемы со здоровьем. Об этом рассказали эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Комментарий специалистов о неожиданных симптомах рака груди приводит издание Coventry Telegraph.

Врачи обратили внимание на то, что при раке груди около ключицы или подмышки может появиться неровность, припухлость или уплотнение. Кроме того, могут измениться размер и форма груди, появиться выделения из сосков либо изменение формы сосков (втягивание или отклонение в сторону), а также изменение цвета и состояния кожи (ямочки, сыпь, сморщивание), перечислили эксперты.

Менее очевидными признаками рака груди могут стать экземоподобная сыпь, корка, шелушение, зуд или покраснение на соске или вокруг него. Эксперты настоятельно рекомендовали проходить обследование при появлении подобных симптомов.

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      Вера Владзиевская
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