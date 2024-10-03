Временные ограничения на полеты в аэропорту российского города сняли

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани сняты

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани были сняты в 08:59 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По словам Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что самолеты, летевшие в этот российский город из Омска, Хургады и Челябинска, перенаправили в аэропорты Нижнекамска и Самары. Казанская воздушная гавань была временно закрыта на прием и отправку воздушных судов с 06:00 мск четверга, 3 октября.