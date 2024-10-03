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10:54, 3 октября 2024Экономика

Курс юаня вырос до максимума за год

Курс юаня поднялся выше 13,5 рубля впервые с октября прошлого года

Фото: Bernd Dittrich / Unsplash

В ходе торгов на Московской бирже курс юаня поднялся до 13,56 рубля, что произошло впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

С начала осени китайская валюта подорожала уже на полтора рубля. Годовые максимумы обновляют и другие главные валюты, хотя их курс после санкций в отношении Мосбиржи определяется в результате внебиржевых торгов.

Официальный курс доллара на четверг, 3 октября, достиг 94,5 рубля, а евро — 104,45 рубля. Это тоже максимумы с октября прошлого года, когда заработал указ президента страны Владимира Путина об обязательной продаже валюты экспортерами.

Эксперты отмечают, что на российскую валюту начинают влиять сокращающиеся нефтяные доходы, что связано с падением мировых цен, а также смягчение прошлогоднего правила по продаже валюты.

Дополнительным обстоятельством может стать бюджетный пакет правительства, внесенный в Госдуму в начале недели. Он предусматривает существенное повышение дефицита бюджета в 2024 году и может потребовать от Центробанка более жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. Более высокая ставка позволит укрепить рубль, а отказ от повышения, напротив, негативно скажется на российской валюте.

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