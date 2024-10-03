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10:30, 3 октября 2024Силовые структуры

Задержанный в России сотрудник ГУР Украины рассказал о выполняемых заданиях

Задержанный в Калининграде сотрудник ГУР Украины дал признательные показания

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Задержанный в России сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины дал признательные показания. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина рассказал, что по заданию сотрудника ГУР МО Украины Юрия он сначала вел фото- и видеосъемку средств охраны госграницы с литовской стороны, а после попытались проникнуть в Россию, чтобы выкрасть ребенка. Признание попало на видео.

О задержании в Калининграде двух сотрудников ГУР Украины стало известно ранее, 3 октября. Возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ, фигурантов взяли под стражу.

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