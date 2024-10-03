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11:47, 3 октября 2024Экономика

Власти нашли способ пополнения казны на национализации активов

РБК: госкорпорации отдадут 50 % стоимости полученных национализированных активов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство России собирается обязать госкорпорации заплатить за переданные им после национализации активы половину стоимости. Об этом свидетельствуют поправки в Бюджетный кодекс, на которые обратило внимание РБК.

В пояснительной записке указано, что такой способ распоряжения имуществом, обращенным в пользу государства, позволит пополнить казну. Однако правило распространится только на активы, переданные госкорпорациям в 2025 году.

Рыночную стоимость актива определят на основании отчета независимого оценщика, а заказывать оценку будет правительство. Получатель актива должен перечислить средства в бюджет в течение трех месяцев.

В последнее время Генпрокуратура усилила активность по национализации предприятий. Одним из громких эпизодов стал перевод в собственность Росимущества Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и нескольких металлургических заводов на Урале и в Сибири, ранее принадлежавший Юрию Антипову и его семье.

Предполагалось, что активы получит «Ростех», но решение пока не принято. Тем не менее на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации пакета акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).

В «Ростехе» пообещали проанализировать инициативу, после чего дать ей оценку, однако напомнили, что нередко переданное предприятие приходится спасать от долгов.

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      Платон Щукин
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